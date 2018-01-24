Экономист рассказал, на что надеяться россиянам и посоветовал, как накопить на старость

Михаил Хазин – президент Фонда экономических исследований, известный публицист, консультант и аналитик – рассказал, стоит ли гражданам РФ надеяться на лучше.

Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец». По мнению экономиста, все разговоры про МРОТ и прожиточный минимум — фикция.

«Росстат, как ему скажут, так и посчитает, – подчеркнул Хазин. – Там же считают экономический рост на фоне спада, а также уверены, что пенсии растут — несмотря на то что они падают».

При этом он убеждён, что населению не стоит надеяться на лучшее.

«Оно может надеяться сколько угодно, но ничего не изменится. В региональных бюджетах на повышение МРОТ денег нет. Население продолжит беднеть. Можно с этим не соглашаться, но это факт. Людям надо выживать – жить не получится».

Кроме того, Хазина дал совет, как накопить на старость.

«Есть два способа пенсионных накоплений. Первый: пока вы получаете заработную плату, каждый раз необходимо покупать одну золотую монету. Это и будет вашими пенсионными накоплениями. Второй: если вам еще нет сорока лет, надо рожать детей. И чем больше, тем лучше. Их непросто будет вырастить и прокормить в наших условиях, зато потом, когда вы станете пенсионерами, они смогут содержать вас», – резюмировал президент Фонда экономических исследований.