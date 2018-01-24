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Москва, 24.01.2018

Эксперт рассказал о причинах неустойчивости рубля

«Expert Online» 2018

Несмотря на то, что курс рубля продолжает укрепляться к доллару, российская валюта остаётся в узком диапазоне, сформированном ещё в начале месяца. 

По мнению заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова, в среду рубль может укрепиться вслед за нефтью, по которой ожидается рост из-за запланированных на 24 января публикаций американского министерства энергетики и института нефти, передаёт сайт «Российской газеты».

Отмечая позитивные факторы, эксперт подчеркнул, что сейчас рубль поддерживает приближающийся пик налоговых платежей и сохранение цен на «чёрное золото» около 70 долл. за баррель. 

При этом Абрамов отмечает, что в настоящее время на мировых рынках наблюдается общий позитивный настрой относительно перспектив валют развивающихся стран. Однако свою негативную роль может сыграть неустойчивость рубля, на которую оказывает влияние три источника – нефть, бюджет и потоки капитала. Между тем, эксперт считает, что на фоне роста золотовалютных резервов этот фактор всё-таки не так серьезно влияет на рубль с точки зрения его обрушения.

При этом он не исключает, что разворот рубля может произойти, но только при развороте мировых цен на нефть.

«И вот тут уже стоит задуматься о такой возможности. Так как, с одной стороны, ОПЕК договорились вроде бы до 2019 года ограничить производство «черного золота», с другой же стороны – всё будет зависеть от американских производителей нефти», – резюмировал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС.

Напомним, курс доллара расчётами «завтра» на 10:00 мск среды снизился на 5 копеек - до 56,3 руб., курс евро вырос на 4 копейки - до 69,33 руб. Официальный курс доллара на среду составляет 56,41 руб., курс евро - 69,07 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,04 руб. при покупке и 58,16 руб. при продаже банком, курс евро на 24 января 2018 года равен 67,60 руб. и 71,10 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Ранее сообщалось, что курс доллара продолжает снижаться в среду к основным валютам. Индекс доллара упал к трёхлетним минимумам ниже отметки 90.00. Американская валюта также падает к евро, иене, британскому фунту и юаню. 

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