За годы санкций экономика ЕС потеряла от $60 млрд до $100 млрд, цифры озвучил депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличек в ходе форума «Европейский союз и регионы России» в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Наиболее пострадали от антироссийских санкций ЕС так называемые малые страны Европы, хотя санкции ударили и по более крупным участникам объединения.

«Последствия запретительных мер сказались в первую очередь на небольших странах. Традиционных рынков в России лишились, в частности, Италия, Бельгия, Чехия и Польша», - цитирует Кохличека агентство.

При этом, как отмечает европарламентарий, американский экспорт в Российскую Федерацию вырос в несколько раз.

«Можно сделать вывод, в чьих интересах были введены запретительные меры», - подытожил Кохличек, который призвал коллег подталкивать свои правительства к отмене санкций против России.

Его поддержал коллега из Бельгии Филипп Девинтер, который сообщил, что его страна «теряет в результате аграрных ограничений до $1,5 млрд ежегодно».

Что касается России, то на форуме в Брюсселе отметили позитивное влияние санкций ЕС на экономику России. В частности «одним из результатов введения санкций стал выход России на первые позиции в мире по экспорту зерна».

В рамках форума состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Крыма, а также IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По заявлению руководителя фонда «Крымконгресс» Алексея Воробьева, регион демонстрирует после воссоединения с Россией устойчивый рост, что привлекает европейских производителей и предпринимателей. На Ялтинский форум уже зарегистрировалось более 3 тысяч участников из 60 стран мира.

Потенциал полуострова презентовал по видеосвязи его глава Сергей Аксенов, который не мог лично прибыть в Брюссель из-за санкций.

В частности политик, пригласил своих коллег в Крым и выразил надежду, что встреча станет «очередным шагом к международному признанию Крыма неотъемлемой частью России и окончанию недружественной политики по отношению к нашей стране», приводят «Известия» эксклюзивный комментарий Аксенова.

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