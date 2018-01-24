МОК: невключение в список на Игры не означает, что спортсмен из России был уличен в допинге

Международный олимпийский комитет дал комментарий по недопуску некоторых титулованных российских спортсменов для участия в Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает Матч ТВ.

В частности руководителем Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон было дано разъяснение по принципу приглашения на Олимпиаду 2018 спортсменов из России и заявлено, что «невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга».

При этом Фурнейрон ссылается на правила приглашения на Олимпиаду 2018 только «чистых» спортсменов».

«Внимательно изучая все доказательства, имеющиеся в нашем распоряжении мы хотели быть уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены», - сообщила Фурнейрон.

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