Порошенко поделился с Волкером беспокойством по поводу действий Москвы

Президент Украины Порошенко поделился беспокойством со спецпредставителем американского президента по ситуации в Донбассе Куртом Волкером по поводу «отсутствия прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей». Высказывание было сделано в ходе недавней встречи, сообщает «Коммерсантъ».
«Москва должна согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы»,— сообщил Порошенко на своем сайте об итогах переговоров.
Также в ходе встречи прошло обсуждение закона о реинтеграции Донбасса, который Порошенко преподнес Волкеру, как «элемент общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».
Напомним, новый закон Украины о реинтеграции Донбасса провоглашает Россию страной- «агрессором», а Донецкую и Луганскую народные республики «оккупированными» территориями.
Также в ходе встречи обсуждался обмен пленными в Донбассе. Порошенко и Волкер отметили, что процесс необходимо довести до конца.
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