Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 24.01.2018

Порошенко поделился с Волкером беспокойством по поводу действий Москвы

«Expert Online» 2018

Президент Украины Порошенко поделился беспокойством со спецпредставителем американского президента по ситуации в Донбассе Куртом Волкером по поводу «отсутствия прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей». Высказывание было сделано в ходе недавней встречи, сообщает «Коммерсантъ».

«Москва должна согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы»,— сообщил Порошенко на своем сайте об итогах переговоров.

Также в ходе встречи прошло обсуждение закона о реинтеграции Донбасса, который Порошенко преподнес Волкеру,  как «элемент общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, новый закон Украины о реинтеграции Донбасса провоглашает Россию страной- «агрессором», а Донецкую и Луганскую народные республики «оккупированными» территориями.

Также  в ходе встречи обсуждался обмен пленными в Донбассе. Порошенко и Волкер отметили, что процесс необходимо довести до конца.

Новости Донбасса: Порошенко назвал новый закон по Донбассу сигналом для Крыма

Закон о реинтеграции Донбасса, что это такое: Закон о реинтеграции Донбасса

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    3. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»