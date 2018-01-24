Украина готовится к новому суду с Россией из-за транзита газа

Киев намерен прибегнуть к помощи зарубежных юристов для взыскания с «Газпрома» $6,4 млрд штрафа, сообщает RT, ссылаясь на заявление замминистра юстиции Украины Сергея Шкляра.

Деньги, считает украинская сторона, положены им в качестве возмещения ущерба из-за «злоупотребления «Газпромом» монопольных положений на транзитном рынке». Такое решение принял украинский антимонопольный комитет.

Эксперты считают, что подобные материальные претензии должны рассматривать международные суды, поскольку требования украинской стороны ничем не обоснованы кроме стремления Киева получить с «Газпрома» деньги.

«Подобные споры не решаются в рамках суда, пусть даже самого антимонопольного, принадлежащего юрисдикции одной из сторон. Для подобных споров существуют третьи стороны, интересы которых не пересекаются ни с интересами ответчика, ни с интересами истца», - приводит издание мнение заместителя директора Института национальной энергетики Александра Фролова.

Также эксперт отметил, что Киев инициировал новое разбирательство в свете недавнего решения Стокгольмского арбитража по закупкам газа в пользу российской стороны.