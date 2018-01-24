В Совете Федерации рассказали, можно ли запретить Интернет в России

Елена Мизулина – заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента – рассказала, возможно ли в нашей стране запретить Интернет.

По её словам, сделать это сейчас невозможно, передаёт агентство городских новостей «Москва».

При этом она подчеркнула, что, запретив Интернет, можно только породить ненависть, злобу и массовые вспышки агрессии у молодёжи и детей.

«А вот создавать альтернативу — это хороший вариант, я удивляюсь, почему этого до сих пор нет», – резюмировала сенатор.