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Москва, 24.01.2018

В Совете Федерации рассказали, можно ли запретить Интернет в России

«Expert Online» 2018

Елена Мизулина – заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента – рассказала, возможно ли в нашей стране запретить Интернет.

По её словам, сделать это сейчас невозможно, передаёт агентство городских новостей «Москва».

При этом она подчеркнула, что, запретив Интернет, можно только породить ненависть, злобу и массовые вспышки агрессии у молодёжи и детей.

«А вот создавать альтернативу — это хороший вариант, я удивляюсь, почему этого до сих пор нет», – резюмировала сенатор.

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