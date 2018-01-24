В Совфеде предлагают ввести уголовную ответственность за контент в соцсетях

Сенатор Елена Мизулина предлагает ввести уголовную и административную ответственность для руководства соцсетей и мессенджеров за «распространение через их ресурсы информации о жестокости, насилии и экстремизме», пишет РБК.

«Мы давно говорим об опасности так называемых групп с играми альтернативной реальности, которые взращивают жестокость, формируют агрессивную модель разрешения конфликтов. По информации Лиги безопасного интернета в соцсетях таких групп большое количество, в частности, ВКонтакте», сообщила сенатор через свою страницу в Твиттере.

Мизулина уверена, что введение уголовной ответственности станет существенным наказанием за бездействие со стороны администрации соцсетей в плане борьбы с преступным контентом.

При этом Мизулина считает, что не стоит предпринимать радикальных шагов, а пока следует продумать введение ответственности руководства социальных сетей.

«Необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая распространяется, вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности», — заявила Мизулина на заседании руководимой ею комиссии Совфеда по совершенствованию Семейного кодекса цитирует «Интерфакс».

Напомним, ранее сенатор сообщила о взаимосвязи нападения на учеников в школе Улан-Батора и трагических событий в пермской школе.

«Есть основания полагать, что нападение было «целенаправленной акцией, организованной через группы в социальных сетях», написала Мизулина в Твиттере.