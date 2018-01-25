Дворкович рассказал о возможном отключении России от системы SWIFT

Аркадий Дворкович – вице-премьер российского правительства – рассказал о возможном отключении России от межбанковской системы SWIFT.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По словам чиновника, российские кредитные организации смогут работать в случае отключения нашей страны от SWIFT.

При этом он подчеркнул, что в РФ надеются, что США не пойдут на это, так как по его мнению, это будет «совсем уже агрессия». Он также отметил, что если американские власти всё-таки отключат нас от SWIFT, у России есть возможные ответные шаги.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены около 11 тыс. крупнейших организаций в более чем 200 странах. Каждый банк, включённый в систему, имеет свой уникальный SWIFT-код. На практике для совершения платежа в Европе достаточно знать наименование и IBAN-код банковского счета получателя (уже содержащий интерпретированный SWIFT-код в своём составе). В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах.