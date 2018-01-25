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Политика
Москва, 25.01.2018

Катар решил вооружиться ракетными системами С-400

«Expert Online» 2018
  • В конце октября минувшего года в Дохе побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу и встретился главой Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани. У любых таких переговоров всегда есть непубличная сторона
Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В конце октября минувшего года в Дохе побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу и встретился главой Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани. У любых таких переговоров всегда есть непубличная сторона

Саудовскую Аравию (КСА), ОАЭ и другие, союзные Эр-Рияду монархии Персидского залива, новости из Москвы, наверняка, напрягли. Конфликт между КСА и ее союзниками, с одной стороны, и Катаром, с другой, начался в июне прошлого года и продолжается до сих пор. Мириться, конечно, нужно, но пока участники конфликта готовности идти на компромиссы не показывают. Конечно, о войне никто не говорит, но возможность силового решения конфликта не исключается. Особенно с учетом того, что фактически Аравией правит сейчас сын престарелого короля, принц Мухаммед бен Сальман, горячий молодой человек, уже развязавший одну войну – в Йемене. Поэтому желание Дохи перестраховаться вполне объяснимо и логично.

Переговоры о покупке военной техники и вооружений обычно проходят в обстановке строжайшей секретности. Естественно, переговоры о покупке Катаром зенитных ракетных систем С-400 не являются исключением из правил. Тем не менее, по каким-то причинам новости о них попали в прессу. Причем, источник известен, что позволяет предполагать: слив намеренный. Возможно, это предупреждение от Катара горячим головам в Эр-Рияде и Абу-Даби.

О переговорах между Дохой и Москвой агентство ИТАР-ТАСС узнало от посла Катара в России Фахада Мохамеда Аль-Аттыйи. Он не только сообщил российскому правительственному агентству о переговорах, но и подчеркнул, что они находятся на продвинутой стадии, т.е., можно предположить, что проходят они, во-первых, успешно, а во-вторых, приближаются к завершению.

Аль-Аттыйя также сообщил, что стороны обсуждают и приобретение техники для сухопутных войск эмирата.

«Это открывает путь для дальнейшего взаимодействия России и Катара в области обороны, в том числе по поставкам военного оборудования, подготовке офицеров и солдат, обслуживанию техники и, конечно, сотрудничеству по линии специальных служб», - добавил катарский дипломат.

В октябре 2017 года Доху посетил с  рабочим визитом министр обороны России Сергей Шойгу. Он подписал со своим коллегой соглашение о сотрудничестве в области обороны.

В катарском посольстве в Москве скоро ожидается пополнение – из Дохи приедет военный атташе Катара. Работы у него, судя по всему, будет достаточно. Одновременно военный атташе появится и в посольстве РФ в Катаре.

Любопытно, что новость появилась после прошлогоднего визита короля Сальмана в Россию, в ходе которого саудовцы в числе прочего подписали предварительное соглашение о покупке российских противотанковых ракетных систем и все тех же С-400. Так что намерение Катара вооружить свои ПВО С-400 может объясняться желанием не уступать противнику в вооружениях.

Сделка с Катаром укрепит позиции России на Ближнем Востоке. Регион вооружается российским оружием. В декабре Москва объявила об успешном окончании переговоров с Турцией о покупке последней за 2,5 млрд долларов двух систем зенитных ракетных систем С-400, вызвавших переполох в НАТО, членом которой является Анкара. Всего же Москва ведет сейчас переговоры о продаже ракетных систем с 10 странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

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