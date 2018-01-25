Курс евро взлетел после заявлений Драги

Как и ожидалось, в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил значение процентной ставки без изменений. В частности, ЕЦБ оставил без изменений процентную ставку на рекордно низком уровне 0,00%. Однако более важными для рынка стали комментарии главы ЕЦБ Марио Драги.

В ходе пресс-конференции глава европейского регулятора высказал некоторую настороженность по поводу укрепления курса евро, однако фактически подтвердил, что ЕЦБ не будет существенно корректировать свои планы по нормализации денежно-кредитной политики.

Этого было достаточно, чтобы курс евро взлетел к доллару. На 17:06 четверга европейская валюта выросла на 0,91% до 1,2510 долларов. Курс евро таже перешел к резкому росту к рублю, отыграв все потери начала дня. Курс евро составляет 69,66 рубля.

После заявлений главы Минфина США Стива Мнучина о поддержке ослабления доллара, которые он сделал в среду, ключевыые валюты, в том числе евро, резко выросли к американцу.

Рынки придавли особое значение комментариям Драги в четверг. Ожидалось, что мягкая риторика главы ЕЦБ может придать новый импульс мощной распродаже доллара. Так в итоге и произошло.

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