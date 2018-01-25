Минфин подготовил законопроект о регулировании криптовалют

В Министерстве финансов РФ подготовили законопроект о регулировании цифровых активов в нашей стране, предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, а также основных понятий, включая криптовалюты, передаёт сайт ведомства.

При этом отмечается, что законопроектом регулируются такие вопросы, как публичное привлечением денежных средств и криптовалют путём размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. Также в документе установлены правила эмиссии токенов, которые могут выпускать юридические лица или индивидуальные предприниматели для привлечения финансирования.

В законопроекте особенно подчёркивается, что криптовалюты не являются законным средством платежа на территории России.

Напомним, в настоящее время в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве РФ понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа.

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