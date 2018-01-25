Путин предложил создать в России гражданский сверхзвуковой самолёт

Владимир Путин – глава российского государства – предложил создать в нашей стране сверхзвуковой гражданский самолёт.

Об этом президент РФ заявил после того, как понаблюдал за полётом сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом российский лидер напомнил, что ещё в советские времена существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144, который в дальнейшем сошёл с производства из-за высокой цены на билеты.

Сейчас, по мнению президента, ситуация иная, так как в настоящее время в стране функционируют крупные компании, которые могли бы использовать новый самолёт.

Владимир Путин также подчеркнул, что в современных реалиях сверхзвуковой гражданский самолёт будет очень востребован. Благодаря ему, можно будет бытро долететь в самый отдалённый регион нашей страны.

В свою очередь руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту, что компания уже разработала проект сверхзвукового гражданского самолёта.