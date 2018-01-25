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Москва, 25.01.2018

Санкции США против России не сработали, но Волкер не теряет надежды

«Expert Online» 2018

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал бессмысленность санкций против России.

«Санкции Америки против России пока не сработали», сообщает «Экономика сегодня», ссылаясь на интервью политика Deutsche Welle.

Волкер подтвердил, что сегодня никакого эффекта от санкций США и Евросоюза против Российской Федерации не наблюдается. Однако Волкер настроен оптимистически и надеется, что санкции могут «сработать» позднее.

Спецпредставитель Волкер пообещал, что санкции США против России будут расширяться. Аналогичных действий Америка ждет от Европы.

В России в ответ на это заявили, что «не так страшны санкции  для государств, как американская помощь».

Санкции против России: Новые санкции США против РФ - три сценария

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