Санкции США против России не сработали, но Волкер не теряет надежды

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал бессмысленность санкций против России.

«Санкции Америки против России пока не сработали», сообщает «Экономика сегодня», ссылаясь на интервью политика Deutsche Welle.

Волкер подтвердил, что сегодня никакого эффекта от санкций США и Евросоюза против Российской Федерации не наблюдается. Однако Волкер настроен оптимистически и надеется, что санкции могут «сработать» позднее.

Спецпредставитель Волкер пообещал, что санкции США против России будут расширяться. Аналогичных действий Америка ждет от Европы.

В России в ответ на это заявили, что «не так страшны санкции для государств, как американская помощь».

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