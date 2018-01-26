Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.01.2018

Китай планирует пойти в Арктике по «шелковому пути»

«Expert Online» 2018

Китай планирует создание морских торговых путей в Арктическом регионе в рамках инициативы «Полярный шёлковый путь». Проект предусматривает создание «морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан». В этих целях КНР намерена прибегнуть к помощи других, заинтересованных в процессе государств, сообщает RT со ссылкой на Белую книгу по политике Китая в Арктике.

Также правительство Китая особое внимание уделит созданию безопасной навигации в Арктике и разработке добывающих отраслей.

«Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм», - говорится в Белой книге. Также отмечается, что все виды деятельности будут учитывать интересы коренных народов региона.

Ранее сообщалось, что в прошлом году туристический поток из Китая в Новосибирск вырос на 25%. 

Китай и США, отношения, последние новости: Китай призвал Россию вместе противостоять США

Интересные факты о Китае: 20 фактов о Китае, которые могут вас сильно удивить

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал