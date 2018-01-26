Китай планирует пойти в Арктике по «шелковому пути»

Китай планирует создание морских торговых путей в Арктическом регионе в рамках инициативы «Полярный шёлковый путь». Проект предусматривает создание «морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан». В этих целях КНР намерена прибегнуть к помощи других, заинтересованных в процессе государств, сообщает RT со ссылкой на Белую книгу по политике Китая в Арктике.

Также правительство Китая особое внимание уделит созданию безопасной навигации в Арктике и разработке добывающих отраслей.

«Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива, а также развивать рыболовство и туризм», - говорится в Белой книге. Также отмечается, что все виды деятельности будут учитывать интересы коренных народов региона.

Ранее сообщалось, что в прошлом году туристический поток из Китая в Новосибирск вырос на 25%.

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