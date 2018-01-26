Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»

Противоречивые заявления властей США по поводу курса доллара буквально повергли на этой неделе в смятение рынки. В пятницу американская валюта перешла снова к падению, кратковременно отыграв неожиданное вмешательство в дискуссии самого прензидента США Дональда Трампа. Похоже, что трейдеры быстро разобрались, что к чему и не стали придавть словам президента США о "вере в сильный доллар" большого значения. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Индекс доллара WSJ, который отслеживает доллар против корзины из 16 валют, снизился на 0,5% в начале торгов в пятницу.

Доллар снизился до трехлетнего минимума на этой неделе неделе после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что «слабый доллар хорош для торговли».

Однако Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцарии в четверг дезавуировал заявление своего министра. По его словам, «доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и в конечном итоге я хочу увидеть сильный доллар». После этого курс доллара перешел к резкому росту по всему фронту. Однако этот всплеск продлился недолго.

И уже в пятницу на рынках наблюдается привычная картина - курс доллара снова снижается, в том числе, к рублю. Курс американской валюты на 12.55 мск потерял 9 копеек - 55,82 рубля. Вернул потери к доллару и курс евро, прибавляя 0,49% - 1,2454 доллара.

«На фоне таких громких комментариев высокопоставленных персон по поводу доллара, не удивительно, что рынки реагируют на это, однако противоречие между словами Мнучина и Трампа выглядит настоящей головоломкой», - пишет в записке клиентам стратег Deutsche Bank Джим Рейд.

Теперь трейдеры готовятся к выступлению Трампа на форуме В Давосе, которое состоится в пятницу.

Однако, по мнению аналитиков, властям США теперь будет сложно изменить установки игроков рынка на слабый доллар.

«Вашингтону будет сложно вернуть слабый доллар обратно в бутылку», - говорит валютный стратег-аналитик ING Bank. Вирадж Патель. «Администрация уже поддержала более слабый доллар, и есть структурные факторы, которые также игают на его дальнейшее ослабление», - подчеркнул он.

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