Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.01.2018

Литва строит убежища в надежде на «российскую агрессию»

«Expert Online» 2018

Вильнюс отдал команду по строительству и модернизации убежищ на случай войны в целях привлечения внимания западных стран в особенности ЕС. После громких заявлений о территориальных претензиях Прибалтики к России руководство Литвы начало подготовку к «российской агрессии», тем самым  «выдавая желаемое за действительное», цитирует Sputnik.lt эксперта Дмитрия Солонникова.

Правительство Литвы недавним постановлением обязало госучреждения оптимизировать имеющиеся убежища и при необходимости обустроить новые на «случаи экстремальной ситуации». Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отдельно в документе уточняются рекомендации по устройству убежищ в самоуправлениях, которые попадают «в зону возможного опасного воздействия БелАЭС». По плану до 1 января 2021 года в Литве должны построить 50 дополнительных убежищ.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что убежища необходимы Вильнюсу не для укрытий населения «от природных катаклизмов» и «внутриполитических беспорядков».

 «Сценарий серьезных социальных столкновений в Европе существует, он рассматривается как один из "черных лебедей" на среднесрочную перспективу, но он маловероятен», — сказал эксперт в интервью Sputnik Литва.

Солонников уверен, что Литва создает видимость угрозы с востока, «выдавая желаемое за действительное», чтобы Европа, США и «весь другой "цивилизованный мир" начал жалеть маленькие обиженные прибалтийские республики».

«Очень им хочется, чтобы вся Европа их защитила. Очень им хочется наколдовать, организовать магические действия, чтобы данная агрессия состоялась», сообщил в интервью изданию Солонников, который добавляет, что в данной ситуации прибалты действую по принципу «нужно заготовить (убежища – ред.), тогда, может быть, агрессия все-таки начнется».

Военное обозрение: Все идет к войне

Военное обозрение, последние новости: Россия предупредила об угрозе начала войны в Европе

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал