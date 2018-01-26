Литва строит убежища в надежде на «российскую агрессию»

Вильнюс отдал команду по строительству и модернизации убежищ на случай войны в целях привлечения внимания западных стран в особенности ЕС. После громких заявлений о территориальных претензиях Прибалтики к России руководство Литвы начало подготовку к «российской агрессии», тем самым «выдавая желаемое за действительное», цитирует Sputnik.lt эксперта Дмитрия Солонникова.

Правительство Литвы недавним постановлением обязало госучреждения оптимизировать имеющиеся убежища и при необходимости обустроить новые на «случаи экстремальной ситуации». Об этом сообщает пресс-служба МВД. Отдельно в документе уточняются рекомендации по устройству убежищ в самоуправлениях, которые попадают «в зону возможного опасного воздействия БелАЭС». По плану до 1 января 2021 года в Литве должны построить 50 дополнительных убежищ.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что убежища необходимы Вильнюсу не для укрытий населения «от природных катаклизмов» и «внутриполитических беспорядков».

«Сценарий серьезных социальных столкновений в Европе существует, он рассматривается как один из "черных лебедей" на среднесрочную перспективу, но он маловероятен», — сказал эксперт в интервью Sputnik Литва.

Солонников уверен, что Литва создает видимость угрозы с востока, «выдавая желаемое за действительное», чтобы Европа, США и «весь другой "цивилизованный мир" начал жалеть маленькие обиженные прибалтийские республики».

«Очень им хочется, чтобы вся Европа их защитила. Очень им хочется наколдовать, организовать магические действия, чтобы данная агрессия состоялась», сообщил в интервью изданию Солонников, который добавляет, что в данной ситуации прибалты действую по принципу «нужно заготовить (убежища – ред.), тогда, может быть, агрессия все-таки начнется».

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