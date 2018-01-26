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Москва, 26.01.2018

Миллиардер Сорос рассказал, что он думает о биткоине

«Expert Online» 2018

Джордж Сорос – известный американский миллиардер – назвал биткоин финансовым пузырём.

Об этом он заявил накануне вечером в ходе делового ужина, который состоялся в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По мнению Сороса, биткоин – это не валюта, так как настоящая валюта является стабильным средством накопления и её курс не может обваливаться или расти на 25% в день.

Кроме того, финансист напомнил, что биткоин нельзя использовать для зарплаты. При этом он подчеркнул, что криптовалюта сама по себе является спекуляцией.

Несмотря на критику биткоина, Сорос отметил, что лежащая в основе криптовалют технология блокчейн может быть использована в положительных целях. Правда, пока, как подчеркнул предприниматель, её применяют лишь для уклонения от налоговых выплат, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в российском Минфине подготовили законопроект о регулировании криптовалют, согласно которому они не являются законным средством платежа на территории России.

Джордж Сорос – американский миллиардер, трейдер, финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Член исполнительного комитета International Crisis Group.

Его состояние оценивается боле чем в 25 млрд долл. США. Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества. О Соросе часто говорят, как о финансовом спекулянте, «человеке, который разорил Банк Англии», от его имени образован термин «соросы» для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для «наживы и удовольствия». 

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