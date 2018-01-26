Посол США запросил встречи с высокопоставленными российскими чиновниками

Джон Хантсман – посол США в Москве – запросил встречи с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с главой Кабмина Дмитрием Медведевым; спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко; председателем Госдумы Вячеславом Володиным; главой администрации президента Антоном Вайно; пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым; директором ФСБ Александром Бортниковым; начальником Генштаба Валерием Герасимовым и некоторыми другими политиками.

В списке также фигурируют главы целого ряда министерств, а также представители крупного бизнеса, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальный микроблог в Twitter американской дипмиссии.

По какой причине послу потребовалось срочно встреться с первыми лицами российского государства, пока не уточняется.

Джон Мид Хантсман – американский государственный деятель, политик и предприниматель. Был одним из кандидатов от Республиканской партии на пост президента США в 2012 году. В январе 2014 года стал председателем Вашингтонского аналитического центра внешней политики Atlantic Council.

В 2017 году был назначен Дональдом Трампом на пост посла США в России. В отличие от предыдущих послов, Хантсмам – не кадровый дипломат, не специалист по России и не владеет русским языком.

21 января 2018 года, Хантсман, вместе с семьёй и представителями дипломатического корпуса США, посетил Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье, в ходе визита он, мормон по вероисповеданию, встретился с представителями РПЦ, зажёг свечи перед иконами и принял участие в крещенских купаниях, примерив валенки.