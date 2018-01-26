Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 26.01.2018

Премьер Польши рассказал об огромном наплыве беженцев с Украины

«Expert Online» 2018

Матеуш Моравецкий – глава Кабмина Польши – рассказал о большом количестве бездомных украинцев, которые заполонили улицы его страны.

Об этом политик заявил в интервью америкаснкого телеканалу CNN, выдержки из которого публикует «Европейская правда». По словам Моравецкого Польша против принятия примерно 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов Евросоюза, так как некоторые похоже, забывают, что на востоке Украины идёт война, и огромное количество людей прибывает c Донбасса в Польшу. При этом он подчеркнул, что это «беспризорные люди, к которым мы относимся так, как к беженцам».

Ранее премьер-министр Польши озвучил информацию, согласно которой сейчас в Польше находятся около 1,5 млн украинцев, бежавших от войны.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин назвал заявления политиков о наплыве беженцев из «незалежной» на территорию Польши – «полной чушью».

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал