Премьер Польши рассказал об огромном наплыве беженцев с Украины

Матеуш Моравецкий – глава Кабмина Польши – рассказал о большом количестве бездомных украинцев, которые заполонили улицы его страны.

Об этом политик заявил в интервью америкаснкого телеканалу CNN, выдержки из которого публикует «Европейская правда». По словам Моравецкого Польша против принятия примерно 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов Евросоюза, так как некоторые похоже, забывают, что на востоке Украины идёт война, и огромное количество людей прибывает c Донбасса в Польшу. При этом он подчеркнул, что это «беспризорные люди, к которым мы относимся так, как к беженцам».

Ранее премьер-министр Польши озвучил информацию, согласно которой сейчас в Польше находятся около 1,5 млн украинцев, бежавших от войны.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин назвал заявления политиков о наплыве беженцев из «незалежной» на территорию Польши – «полной чушью».