Трамп рассчитывает на диалог с Москвой

Американский Президент Дональд Трамп настроен на выстраивание диалога с Россией. Об этом он заявил на форуме в Давосе, отвечая на вопрос прессы о планах по дальнейшим отношениям с Москвой.

«Мы надеемся на это», — ответил он на вопрос ТАСС.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос на всемирный экономический форум, где в пятницу 26 января, в 16:00 по московскому времени выступит с посланием.

Ухудшение отношений между странами произошло в ходе работы администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Нынешний президент не однократно декларировал стремление наладить дружеские отношения с Россией, но реальных шагов пока не последовало.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном.