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Москва, 26.01.2018

Три российских сайта вошли в ТОП-100 самых популярных в мире

«Expert Online» 2018

Три российских интернет-ресурса вошли в отчет аналитической компании Similar Web о самых популярных сайтах прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные документа. Рейтинг составлен на основе статистики по уникальным посетителям.

Самым посещаемым российским сайтом в сотне лучше мировых ресурсов стала соцсеть Павла Дурова, которая занял 61 место по числу уникальных посетителей. «Mail.ru» расположился на 68 строчке рейтинга популярности мировых сайтов и «Яндекс» занял в топ-100 82 место.

Отмечается, что российские ресурсы обошли в рейтинге популярный сайт бронирования отелей booking.com, которому досталось 71 место.

Лидером рейтинга самых популярных в мире сайтов стал поисковик Google. Ресурс за год посетило 26,697 млрд уникальных пользователей, что превышает население земного шара, поскольку система по подсчету пользователей учитывает отдельно уникальных  посетителей с персональных компьютеров и мобильных устройств.

Вторым в тройке лучших стал видеохостинг YouTube, куда за прошлый год зашли 22,9 млрд пользователей. И замыкает тройку лидеров рейтинга социальная сеть Facebook с  результатом в 21,865 млрд уникальных посетителей за прошлый год.

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