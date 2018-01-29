СПГ из России может попадать на рынок в США в «смешанном виде»

Несмотря на сообщения ряда СМИ, российский СПГ напрямую не идет в Америку, однако, может попадать к потребителям за океаном в смешанном виде, сообщает эксперт издания «Экономика сегодня» директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Таким образом, заявление ИА Bloomberg о том, что «вторую партию СПГ из России доставит на территорию США танкер Provalys, который заберет топливо из французского порта Дюнкерк», безосновательны.

Отмечается, что оба танкера с российским природным сжиженным газом с завода «Ямал-СПГ» были предназначены не для Америки, а для европейских стран.

«Там в качестве точек назначения присутствовали Великобритания и Франция, но после доставки российского газа к заявленному месту, контракт был полностью исполнен», - сообщает Кулагин.

Однако, как отмечает эксперт, есть определенная доля вероятности, что СПГ из России все-таки попал в США благодаря коммерческим связям французской компании, закупающей СПГ в России, и поставщиками топлива на рынок в Америку.

«Из-за этого российский СПГ, доставленный во Францию, может там смешиваться с энергоресурсами из других рынков и затем переправляться, как в США, так и на другие энергетические рынки», - заключает Кулагин, который считает, что именно этот факт лег в основу громких заявлений агентства Bloomberg о, якобы имевших место поставках СПГ с Ямала в США.

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