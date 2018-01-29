Какие услуги может предложить современная багетная мастерская?

Багет – оригинальный элемент оформления интерьера. Использование изготовленных из него изделий позволяет обеспечить уникальность дизайна любого жилого помещения. Они прекрасно дополняют любые предметы и элементы интерьера, включая проемы, фотоснимки, сувениры, картины, зеркала и др.

Сделанный из ценных пород древесины багет акцентирует внимание на утонченности интерьера и придает ему требуемую солидность. Помимо древесины, в качестве материалов для изготовления багета используются алюминий и пластмасса. Такие рамки зачастую применяют при оформлении интерьера в современных стилях.

Багетная мастерская специализируется на производстве багета, а также сделанных из него предметов. Ее работники выполняют свои профессиональные обязанности при помощи новейшего оборудования, благодаря чему обеспечивается высочайшее качество выпускаемой ими продукции. Выполнение всех технологических операций осуществляется в полном соответствии с установленными евростандартами. Высокий профессиональный уровень сотрудников и предоставление услуг безупречного качества – вот главные преимущества багетной мастерской.

В производственном процессе используется высокотехнологичное оборудование, выпущенное всемирно известными изготовителями, в том числе: компрессоры, гильотины, сбивочные станки и другие устройства, требуемые для выпуска данных изделий. Благодаря этому могут быть осуществлены работы очень высокой технологической сложности.

В число предоставляемых багетной мастерской услуг входят следующие:

Производство паспарту из различных типов картона. Всегда существует возможность выбора фактурной поверхности в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика. Широкую популярность завоевал картон под серебро или золото. Хорошая мастерская имеет обширный ассортимент разнообразных оттенков данного материала.

Оформление картин, гобеленов, вышивки и графики (производство рам). Изготовление рам из дерева для художественных произведений выполняется вручную, благодаря чему достигается высокое качество и эстетичность готовой продукции. В результате сложного обрабатывания поверхности багета достигается получение оригинальных оттенков. Помимо этого, багетные мастера оформляют зеркала в уникальном стиле.

Печать на холсте, в том числе перенос фотоснимков или постеров на холст, а также печать на холсте с нятяжкой на порамник;

Ретушь старых фотоснимков. Мастера в течение короткого времени выполнят бережное восстановление поврежденных или потертых фотоснимков.

Покрытие особым лаком изображений на холсте.

Производство различных предметов из багета с применением полистирола и древесины.

Перенос фотоснимков или постеров на холст.

Применяемые багетной мастерской материалы имеют исключительно высокое качество:

Картон для паспарту. Существуют две основных разновидности данного материала: стандартный и специальный. Помимо этого, для оформления предметов с высокой ценностью багетные мастера применяют картон музейного качества.

Художественный ламинат. Это специальная пленка, используемая для покрытия изображения, что обеспечивает его эффектность и красоту за счет предохранения от механических воздействий и пыли. Ламинат отлично заменяет стекло. Изделия с ламинатом имеют относительно небольшой вес и не бьются.

Задний картон. Присоединяется с обратной стороны картины и предохраняет ее от внешних воздействий.

Термопленки для наклеивания. Это пленки с термоклеем, который обеспечивает скрепление поверхностей. Данный материал предназначен для оформления репродукций, картона, полиграфической продукции, гобеленов и др.

Древесина для багета. В этих целях используется материал высокого качества, произведенный на лучших европейских предприятиях. Особой популярностью пользуются рамы, изготовленные из сосны. В этих целях могут использоваться и экзотические породы древесины.

По желанию заказчика в багетной мастерской производится комплексное оформление изделия. Изготовление рамок для зеркал или картин осуществляется индивидуально после выполнения замеров предмета. Помимо этого, там натягиваются холсты и производятся высококачественные подрамники.

Отличие хорошей мастерской состоит в гибкости цен. Она сочетает прекрасное качество и доступные цены. Помимо этого, профессионалы с богатым опытом при выполнении любого заказа учитывают его уникальные особенности. Дизайнеры всегда готовы оказать помощь в подборе багетного изделия, наиболее подходящего для конкретного интерьера. Цена работы устанавливается после обсуждения с заказчиком всех деталей и достижения договоренности между заказчиком и исполнителем. Благодаря творческому подходу и богатому опыту, накопленному в течение многих лет, мастера могут обеспечить безукоризненное и утонченное оформление почти любой детали интерьера.