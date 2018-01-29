Рекорд века по слияниям и поглощениям

Такого «объединительного» января не было почти два десятилетия, с момента доткомовского бума. Общий объем слияний и поглощений в первый месяц года совсем немного не дотянул до 300 миллиардов долларов.

По данным авторитетной финансовой аналитической компании Dealogic, общая сумма слияния и поглощений компаний (M&A) на планете достигла в январе 2018 года 273 млрд долларов. Так много в XXI столетии M&A еще не собирали. Последний раз сопоставимый результат был зафиксирован в 2000 году, в разгар доткомовского пузыря, закончившегося печально - банкротством сотен высокотехнологических компаний.

Специалисты объясняют столь резвое начало года уверенностью бизнеса в налоговой реформе в США, в укреплении глобальной экономики и резком росте фондовых рынков. Среди крупнейших сделок поглощение американской энергетической компанией Dominion Energy за 14,6 млрд долларов коммунальной группы Scana. Французский фармацевтический гигант Sanofi купил за 11,4 млрд долларов биотехническую компанию Bioverativ. Специалисты также выделяют поглощение крупнейшим производителем спиртных напитков Bacardi за 5,1 млрд долларов изготовителя текилы Patrón.

Немалую роль в январском всплеске M&A сыграла налоговая реформа в Америке, понизившая корпоративный налог до 21% и позволившая американским компаниям вернуть в США из-за границы деньги по низким ставкам.

«Конечно многие слияния и поглощения, оформленные в январе, начали готовиться задолго до этого месяца, - цитирует британская Financial Times Криса Вентреска, руководителя отдела M&A в JPMorgan Chase. — Тем не менее, налоговая реформа придала покупателям дополнительную уверенность для выплаты необходимой для заключения сделки цены. Наличие оффшорных денег благодаря возвращению их в Америку также позволило уменьшить финансовые затраты и риски».

«Все необходимые ингредиенты готовы и находятся на месте, — вторит ему Катал Дизи, глава отдела слияний и поглощений в Credit Suisse. — Сейчас к тому же прояснилась ситуация с налоговой реформой в США. Компании стремятся расширяться, так что столь сильное начало года не должно удивлять».

Специалисты обращают внимание и на резкий рост слияний и поглощений в Великобритании. Инвестиционная компания Melrose Industries начала враждебное поглощение аэрокосмической группы GKN, которое оценивается в 7,4 млрд фунтов стерлингов (около 10,5 млрд долларов), а издательско-информационная группа Informa согласилась приобрести конкурирующую фирму UBM за 4,3 млрд ф.ст.

Скептики, конечно, предупреждают, что прочность тенденции прояснится в предстоящие месяцы. Они видят два настораживающих момента: высокие цены M&A и отсутствие на данном этапе полной ясности в последствиях налоговой реформы в Америке. Любопытно, что при преобладающей эйфории по поводу налоговой реформы ряд сделок на рынке M&A приостановились, потому что участники сейчас пытаются понять, как изменения в налоговом законодательстве отразятся на финансовых показателях операций.

И все же голоса скептиков тонут в громком хоре оптимистов. Специалисты подчеркивают, что более удачного времени для резкой активизации слияний и поглощений в последние пару десятилетий действительно еще не было. По крайней мере, финансовые показатели указывают на это. Например, условия для финансирования сейчас самые выгодные как минимум с 1998 года, считают Goldman Sachs и ICE BofAML Indices.

По данным Dealogic, объем продаж корпоративных облигаций в январе снизился на 12% по сравнению с первым месяцем 2017 года до 270 млрд долларов. Однако банкиры объясняют, что просто ждут, когда на рынки попадут огромные остатки по незаконченным в прошлом году сделкам.