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Москва, 29.01.2018

В Вашингтоне анонсировали публикацию «кремлёвского доклада»

«Expert Online» 2018

В США в самое ближайшее время будет опубликован так называемый «кремлёвский доклад» о санкциях в отношении России.

Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря главы Белого дома Радж Шах. При этом он не уточнил, когда «чёрный список» будет точно опубликован - сегодня или завтра, а также не рассказал, будут ли озвучены мена попавших в этот список лиц. Кроме того, до сих пор непонятно насколько объемным будет этот документ, передаёт CNN.

Единственно, что известно, так это то, что американский Минфин после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарём представит Конгрессу доклад о высокопоставленных россиянах, участвующих в определении политического курса страны, о бизнесменах, которые тесно связаны с Кремлём и лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно мнению экспертов, для фигурантов этого списка последствия будут очень тяжёлые. В частности, новые ограничительные меры фактически сократят доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми компаниями.

Ранее сообщалось, что Джон Хантсман – посол США в России – рассказал журналистам о готовящейся публикация так называемого «кремлёвского доклада». По его словам, доклад, который должен быть озвучен 29 января, не содержит ничего нового, а касается, прежде всего, закона, принятого ещё полгода назад.

Предполагаемыми фигурантами «кремлёвского доклада» станут российские бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны. В него могут войти более 50 человек (до 300 — с членами семей).

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