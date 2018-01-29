Американский журналист рассказал о реальном положении дел в Крыму

Американский журналист Лусиан Ким рассказал в эфире NPR о своем путешествии в Крым, в ходе которого он выяснил, что «местное население полностью поддерживает Россию и Владимира Путина», пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на NPR.

Его слова идут вразрез с официальными заявлениями украинских и западных политиков. Большинство крымчан поддержали референдум и продолжают поддерживать ее, несмотря на все экономические трудности.

«Большинство крымчан поддержали референдум» и, самое главное, «до сих пор его поддерживают». Ему за время поездки попался только один человек в Симферополе, который «хочет уехать с полуострова».

«Люди говорят мне, что они думают, что в Украине будет намного хуже. Или они, глядя на войну, которая продолжается в Восточной Украине, говорят, ну, по крайней мере, у нас этого нет», - сообщил Ким в эфире NPR.

При этом, критикуя уровень коррупции, отсутствие рабочих мест, жители полуострова никак не связывают это с личностью Путина, за которого готовы голосовать на предстоящих выборах.

«Для граждан полуострова Путин воссоединил Крым с Россией и выполнил историческую миссию», - сказал Ким.

Также журналист отметил, что «власти России вложили большие средства» в новую военную и гражданскую инфраструктуры. Построены школы, детские сады, дороги и больниц. Ким сообщил, что в Крыму вводится в строй несколько электростанций.

Главной жалобой, которую слышал журналист от жителей в Крыму, это рост цен. Но, как отмечает Ким, это вопрос власти надеются решить после ввода в строй Крымского моста.

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