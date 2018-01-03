Особенности сервисного обслуживания лифтов

Лифты – важнейшая составляющая оборудования современных зданий. Их поломка ведет к возникновению значительных неудобств и чревата финансовыми потерями.

Профилактические меры и уменьшение риска возникновения аварийной ситуации является обязанностью фирм, специализирующихся на техобслуживании лифтов. Техобслуживание лифтов – это совокупность мер, нацеленных на поддержание исправности системы. В ходе данной процедуры выполняются осмотр, диагностика и ремонт ее элементов.

Профессиональное обслуживание лифтов предполагает выполнение совокупности профилактических работ и их регулярный осмотр для своевременного выявления неисправностей. В ходе данной процедуры производится очистка и смазка разных элементов и узлов, настраиваются блоки управления и осуществляются другие необходимые действия. Элементы и узлы подвержены естественному изнашиванию и выходу из строя, а потому со временем возникает необходимость в их ремонте или замене.

Исходя из объема требуемых работ, выделяют капитальный, средний и мелкий ремонт. Капремонт проводится для полного возвращения в рабочее состояние всех устройств, из которых состоит лифтовая система, в том числе базовых элементов. При проведении среднего ремонта устраняются менее серьезные неполадки, при этом изношенные элементы (кроме базовых узлов) полностью или частично заменяются. При выполнении мелкого ремонта решаются незначительные проблемы.

Техобслуживание лифтов состоит в осуществлении работ, обеспечивающих их бесперебойное использование. Оно включает в себя следующие мероприятия:

ремонт неисправных элементов;

запуск лифта при прекращении его движения из-за аварии;

полная проверка исправности всех элементов, из которых состоит лифтовая система;

смазка, очистка, отладка и регулирование механизмов;

освобождение оказавшихся запертыми в лифте людей на протяжении получаса после поступления соответствующего сигнала.

Регулярность выполнения мероприятий по техобслуживанию определяется в соответствии с инструкцией предприятия-производителя с учетом режима использования лифтов, находящегося в зависимости от потребностей заказчика и состояния объекта. При непрерывном функционировании лифтов оптимальным вариантом является техобслуживание на протяжении круглых суток, для чего на месте постоянно должен присутствовать электромеханик. Стоимость техобслуживания лифтов определяется их исходным состоянием, маркой, количеством израсходованных материалов, объемом выполненных работ и др.