Курс доллара: такого не было 30 лет

Падение курса доллара к основным валютам в январе 2018 года составило 3% и такого с американской валютой не происходило уже 30 лет, сообщает CNBC.

Курс доллара снова снижается к мировым валютам в среду, трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в то же время они оценивают выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе.

По состоянию на 12.05 мск курс евро к доллару рос на 0,30% до 1,2439 доллара. Индекс доллара к шести валютам снижался на 0,027%, до 88,78 пункта.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 10,74 копейки, составив 56,1840 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Внимание трейдеров приковано к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены позднее в среду. По данным CME Group, 94,8% аналитиков считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне в 1,25-1,5% годовых.

Трейдеров интересуют дальнейшие планы регулятора по повышению ставки. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году. Однако сохранение этих планов не не рассматривается уже рынками как фактор укрепления курса доллара.

«Мы по-прежнему наблюдаем широкомасштабное ослабления доллара, и это также может быть обусловлено неприятием риска на рынках», - приводит Рейтер комментарий стратега Commerzbank Эстера Райхельта.

Кроме того, инвесторы оценивают первую речь "О положении страны" Трампа перед конгрессом. Основное внимание президент уделил внутренним вопросам, в частности, восстановлению экономики, сообщает ПРАЙМ.

Трамп заявил о намерении заняться обновлением инфраструктуры и призвал конгресс подготовить законопроект, который обеспечит по меньшей мере 1,5 триллиона долларов инвестиций в инфраструктуру. В целом глава государства отметил существенное повышение экономических показателей, а также пообещал, что, начиная с мая, американцы будут приносить домой больше денег, потому что им меньше придется тратить на налоги.

Реакция курса доллара на речь Трампа была нейтральной.

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