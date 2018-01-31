Трамп пытается помешать рекордному росту экономики Евросоюза

Санкционная политика в отношении России иметь целью не только нашу страну, но и успешно растущую экономику Евросоюза

Дональд Трамп хвалится перед всем миром и в первую очередь, конечно, перед американцами своими достижениями в экономике. Но он забывает, что экономики главных конкурентов развиваются быстрее американской. Причем, экономика еврозоны обходит американскую экономику по темпам роста уже второй год подряд.

По данным Eurostat, ВВП еврозоны, состоящей из 19 европейских стран, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, в 2017 году превысил показатели позапрошлого года на 2,5%. Такого быстрого роста экономики в зоне единой европейской валюты не было после 2007 года. Европейские данные, опубликованные позднее данных по американской (2,3%) и китайской (6,9%) экономикам, являются очередным доказательством того, что глобальная экономика находится на подъеме.

ЕЦБ уже назвал прошедший год переходным от кризисного восстановления к более нормальному развитию. Экономические и финансовые показатели за первый месяц 2018 года свидетельствуют о том, что европейская экономика не только не намерена сбавлять темпы, но и, похоже, в этом году их еще больше увеличит. Конечно, картина далеко не такая безоблачная, как может показаться на первый взгляд. Например, слегка притормозить европейскую экономику может решение ЕЦБ по постепенному сворачиванию программы количественного смягчения или возможные меры Вашингтона, направленные на снижение торгового дефицита США в торговле с еврозоной.

И все же перспективы развития экономики еврозоны давно уже не были такими радужными. Надежды жителей 19 стран основываются, как всегда, на немецкой экономике, а также на второй экономике – французской, которая сильно тормозила после восстановления в конце 2013 года. В прошлом году картина, кажется, начала меняться. Согласно данным Eurostat, французская экономика в 2017 году прибавила 1,9%, показав рекордный результат после 2011 года. В Брюсселе и, конечно же, в Париже надеются, что «пятилетка спячки» закончилась и что Франция наконец проснулась и поможет еще больше разогнать европейскую экономику.

Так же, как в Америке, заметный рост экономики во Франции специалисты связывают с президентом. Эммануэль Макрон находится у власти на пять месяцев меньше Дональда Трампа, но может по праву приписывать себе все заслуги в пробуждении экономики от спячки, потому что при его предшественнике она спала беспробудным сном. Все важнейшие экономические и финансовые показатели за прошлый год показывают устойчивую положительную динамику. Например, инвестиции нефинансовых компаний во Франции показали в 2017 году самый большой рост за десятилетие и выросли на 4,3%. Между тем, экономика США начала расти за год до того, как Дональд Трамп начал топтать лужайку перед Белым домом.

Бурный (по европейским меркам) рост экономики усиливает политический вес Франции как в Европе, так и во всем мире. Это было особенно заметно на прошлой неделе в Давосе, где президент Макрон вел себя очень уверенно. Он провозгласил с трибуны Всемирного Экономического Форума, что Франция вернулась, и потребовал от глав государств и лидеров бизнеса выполнять правила глобальной торговли.

Ускорение развития экономики Франции помогло с лихвой компенсировать некоторое «охлаждение» четвертой экономики еврозоны – испанской, которая последние годы была рекордсменом по экономическому развитию. Рост испанской экономики в 2017 г. составил 3,1%, что на 0,2% ниже показателей 2016 года.

Упомянутыми выше проблемами, которые могут затормозить развитие экономики еврозоны, дело конечно, не ограничиваются. Население зоны единой валюты стареет, его численность растет очень медленно. Почти каждый пятый молодой житель еврозоны не имеет работы. МВФ на прошлой неделе предупредил Брюссель, что высокая безработица крайне негативно влияет не только на рост экономики, но и на политическую обстановку в еврозоне. Члены еврозоны накопили большие долги, на восстановление банковской системы еще потребуется изрядное время. Но оптимизм пересиливает.

«В отношении экономики у Европы никаких проблем нет, — заявил в интервью Wall Street Journal министр финансов Голландии Вопке Хекстра. — Есть ощущение, что трудные времена закончились и выглянуло солнце. Главное сейчас — использовать силу инерции и продолжить проводить реформы, потому что рано или поздно придет следующий кризис».

Серьезной долгосрочной проблемой, кроме высокой безработицы, может также стать огромный торговый профицит еврозоны. Благодаря росту экспорта сальдо текущих операций в прошлом году достигло 386,1 млрд евро. Годом ранее оно составляло 375,1 млрд евро.

Положительный торговый баланс, в котором есть доля и Америки, конечно, привлекает внимание Дональда Трампа, который обвиняет Европу в «очень несправедливом» отношении к американским экспортерам и угрожает принять меры для исправления ситуации. Эти меры тоже могут затормозить развитие экономики еврозоны. И, в частности, принмаемые вот уже на протяжении полугода санкционные меры в отношнении России, хотя сам Трамп не был их явным сторонником, способны нанести еврозоне ущерб. Не они ли являются теми самыми «мерами для исправления ситуации», которые он имеет в виду?

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