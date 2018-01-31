В Петербурге появится первый в России центр серийного выпуска тракторных АКПП

4 млрд рублей инвестируется в создание на Петербургском тракторном заводе (ПТЗ, дочернее общество ОАО «Кировский завод») первого в России передового центра компетенций по разработке и изготовлению автоматизированных трансмиссий мощностью 7 тыс. АКПП в год, сообщил медиаресурс «Техносфера». По данным ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД, центр планируется запустить в I квартале 2019 года. Он, как предполагается, обеспечит потребности не только ПТЗ, но и других производителей самоходной техники.

Со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова сообщается, что для ПТЗ будет закуплено 126 единиц высокопроизводительного, современного оборудования, оснащенного передовыми цифровыми системами и технологиями, 74 единицы при этом – российского производства (импорт будет осуществляться только при отсутствии российских аналогов). 1 млрд рублей составит возвратный займ Фонда развития промышленности, он же проследит за импортозамещающей политикой закупок. 1,2 млрд рублей заемных средств поступит от лизинговой компании ГК «Ростех» и Фонда развития промышленности – «Нацпромлизинг». Петербургский тракторный инвестирует в проект и 1,8 млрд рублей собственных средств.

Промышленость. Новости: неожиданная корренкция индекса промышленного производства в России