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Москва, 04.01.2018

Киев подтягивает военную технику к Луганску

«Expert Online» 2018

Колонна военной техники украинских силовиков прибыла ночью к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Новотошковское, заявил в четверг журналистам и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. 

"Сегодня ночью в населенный пункт Новотошковское прибыла колонна военного вооружения и техники противника в составе 12 единиц автомобильной техники и трех БТР-80, прибывших из населенного пункта Нижнее", — сказал Филипоненко.

По его словам, в районе населенного пункта Золотое Народная милиция выявила нахождение минометных позиций украинских силовиков. "Кроме того, в районе населенного пункта Попасная в зоне ответственности 108 батальона все той же 10 отдельной бригады ВСУ выявлена работа беспилотного летательного аппарата", — добавил Филипоненко.

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