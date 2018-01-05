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Москва, 07.01.2018

Как получить сбережения умерших

«Expert Online» 2018

О наследстве убитые горем родственники думают в последнюю очередь. Но когда боль утраты понемногу стихает, и необходимо возвращаться к повседневной жизни, вопрос наследства поднимается сам собой.

В нашей стране под наследством принято подразумевать движимое имущество, а также недвижимость. К этому понятию можно отнести также вклады и сбережения. И хотя особых средств наши соотечественники не имеют, даже пенсия, которую не снимали в течение нескольких месяцев, и которая так и осталась на банковском счету, может стать серьёзным финансовым подспорьем.

Вот только, как узнать, остались ли после покойного сбережения, и как можно их получить?

Как узнать о сбережениях покойного

Банки не предоставляют конфиденциальную информацию о своих клиентах, пускай и мертвых. Поэтому родственникам покойного придётся самостоятельно искать, в каком банковском учреждении был открыт счёт на имя покойного. Если учесть, что одним из самых надежных банков является Сбербанк, то в первую очередь необходимо проверить, не был ли открыт счёт там.

Подробнее читай в статье: Деньги на похороны в Сбербанке.

Когда у родственников на руках будет документ, подтверждающий факт открытия счёта в банке, они смогут с ним обратиться к банковским сотрудникам.

Как получить вклад умершего

Однако, одного лишь письменного или устного заявления с просьбой выдать деньги покойного, недостаточно. Нужно собрать ряд документов, которые смогут подтвердить юридическую правомочность таких претензий. Поэтому, близкие должны собрать пакет документов, в который войдут следующие бумаги:

Завещание как документ подтверждающий право наследования.
В случае, если завещания нет, и наследниками являются родственники, нужно предоставить документы, подтверждающие факт родственных связей.
Копия свидетельства о смерти.
Документы об открытии счёта…

Дополнительно правление банка может потребовать предоставить им ряд документов. Это делается с целью проверки, и во избежание мошеннических схем присвоения сбережений усопших.

Быстро справиться со сбором документов и с их подачей в банк у вас вряд ли получится. К тому же, это отнимет немало вашего времени и сил. Правильнее будет в этой ситуации довериться специалистам официальной городской ритуальной службы Ritual.ru.

Среди перечня услуг, которые она предоставляет своим клиентам, есть и такая услуга. Опираясь на свой опыт, знание законодательной базы, специалисты похоронной службы смогут добиться быстрой передачи сбережений в руки наследников.

В дальнейшем родственники и наследники смогут уже по своему усмотрению распорядиться средствами, которые достались им по наследству от покойного.

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