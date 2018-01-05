Как получить сбережения умерших

О наследстве убитые горем родственники думают в последнюю очередь. Но когда боль утраты понемногу стихает, и необходимо возвращаться к повседневной жизни, вопрос наследства поднимается сам собой.



В нашей стране под наследством принято подразумевать движимое имущество, а также недвижимость. К этому понятию можно отнести также вклады и сбережения. И хотя особых средств наши соотечественники не имеют, даже пенсия, которую не снимали в течение нескольких месяцев, и которая так и осталась на банковском счету, может стать серьёзным финансовым подспорьем.



Вот только, как узнать, остались ли после покойного сбережения, и как можно их получить?



Как узнать о сбережениях покойного



Банки не предоставляют конфиденциальную информацию о своих клиентах, пускай и мертвых. Поэтому родственникам покойного придётся самостоятельно искать, в каком банковском учреждении был открыт счёт на имя покойного. Если учесть, что одним из самых надежных банков является Сбербанк, то в первую очередь необходимо проверить, не был ли открыт счёт там.

Подробнее читай в статье: Деньги на похороны в Сбербанке.



Когда у родственников на руках будет документ, подтверждающий факт открытия счёта в банке, они смогут с ним обратиться к банковским сотрудникам.



Как получить вклад умершего



Однако, одного лишь письменного или устного заявления с просьбой выдать деньги покойного, недостаточно. Нужно собрать ряд документов, которые смогут подтвердить юридическую правомочность таких претензий. Поэтому, близкие должны собрать пакет документов, в который войдут следующие бумаги:



Завещание как документ подтверждающий право наследования.

В случае, если завещания нет, и наследниками являются родственники, нужно предоставить документы, подтверждающие факт родственных связей.

Копия свидетельства о смерти.

Документы об открытии счёта…



Дополнительно правление банка может потребовать предоставить им ряд документов. Это делается с целью проверки, и во избежание мошеннических схем присвоения сбережений усопших.



Быстро справиться со сбором документов и с их подачей в банк у вас вряд ли получится. К тому же, это отнимет немало вашего времени и сил. Правильнее будет в этой ситуации довериться специалистам официальной городской ритуальной службы Ritual.ru.



Среди перечня услуг, которые она предоставляет своим клиентам, есть и такая услуга. Опираясь на свой опыт, знание законодательной базы, специалисты похоронной службы смогут добиться быстрой передачи сбережений в руки наследников.



В дальнейшем родственники и наследники смогут уже по своему усмотрению распорядиться средствами, которые достались им по наследству от покойного.