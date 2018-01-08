Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России

После применения Россией к Прибалтике ответных санкций Латвия погрязла во многомиллионных долгах. Исправить положение могло бы возобновление отношений с Россией, однако, Рига не спешит признавать свои ошибки, сообщает"Экономика сегодня".

Разрыв многих экономических связей с Россией вызвал рост трудовой миграции в стране, который достиг к началу 2018 года критической отметки. Как следствие, в стране остаются наименее кредитоспособные слои населения.

Чтобы вернуть в казну хотя бы часть средств, правительство этой страны пошло на крайние меры, объявив о списании с октября 2017 года всех пени по долгам за налоговые платежи. Также должники могут оплатить задолженности в рассрочку. За два месяца этой схемой воспользовалось около 13 000 человек, что лишний раз говорит о масштабах проблемы.

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