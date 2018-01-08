Составлен ТОП-5 популярных внедорожников в России

Автомобильные эксперты составили топ-5 самых популярных в России внедорожников, исходя из соотношения цены и качества, сообщает агентство ФАН.

Лидером рейтинга стал полноприводный внедорожник из России Chevrolet Niva, который завоевал популярность благодаря 1,7-литровому двигателю мощностью 80 лошадиных сил. Приобрести данную модель в России можно за 538 тыс. рублей.

На втором месте по популярности у российских любителей машин высокой проходимости УАЗ «Хантер» с двигателем мощностью 104 «лошадей», который можно приобрести за 619 тыс. рублей. Третье место досталось популярному среди гонщиков УАЗу «Патриот». Двигатель этого автомобиля самой большой мощности в представленном рейтинге и составляет 114 лошадиных сил. Модель также, как и предыдущую, можно приобрести за 619 тыс. рублей.

Оставшиеся два места распределили между собой «японцы»: Toyota Fortuner с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, а также Toyota Land Crusier 200 с пятиступенчатой механикой и двигателем на 2,7 литра.

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