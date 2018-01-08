Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.01.2018

Составлен ТОП-5 популярных внедорожников в России

«Expert Online» 2018

Автомобильные эксперты составили топ-5 самых популярных в России внедорожников, исходя из соотношения цены и качества, сообщает агентство ФАН.

Лидером рейтинга стал полноприводный  внедорожник из России Chevrolet Niva, который завоевал популярность благодаря 1,7-литровому двигателю мощностью 80 лошадиных сил. Приобрести данную модель в России можно за  538 тыс. рублей.

На втором месте по популярности у российских любителей машин высокой проходимости УАЗ «Хантер» с двигателем мощностью 104 «лошадей», который можно приобрести за 619 тыс. рублей. Третье место досталось популярному среди гонщиков УАЗу «Патриот». Двигатель этого автомобиля самой большой мощности в представленном рейтинге и составляет 114 лошадиных сил. Модель также, как и предыдущую, можно приобрести за 619 тыс. рублей.   

Оставшиеся два места распределили между собой «японцы»: Toyota Fortuner с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, а также Toyota Land Crusier 200 с пятиступенчатой механикой и двигателем на 2,7 литра.

Рейтинг автомобилей 2017 года: Четыре автомобиля из России попали в ТОП-10 самых продаваемых в 2017 году

Распечатать
    Реклама

    Solid Edge завоевывает внимание на рынке

    Новые инструменты Solid Edge ST10 выводят конструирование, численное моделирование и технологическую подготовку производства на новый уровень.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара начал год мощным падением
      Курс доллара начал год мощным падением
    2. Глобальное падение доллара приведет к пересмотру политики мировых центробанков
      Глобальное падение доллара приведет к пересмотру политики мировых центробанков
    3. Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России
      Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России