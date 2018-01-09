FT: «Глупая политика США»: что идет на смену доллару

Попытки властей США использовать доминирующее положение доллара для санкционного давления на другие страны являются глупостью и в конечном счете приведут к созданию альтернативы американской валюте, считает Financial Times.

Страны, которые попали под санкции США, активно ищут платежные системы и инструменты, которые позволят обходиться в расчетах без доллара. Причем для этих целей не подойдут банковские системы зоны евро или Швейцарии, которые тесно связаны с клирингом в долларах и не станут подрывать его позиции.

«В течение последних 3000 лет существовала только одна доминирующая международная валюта, - поясняет экономист Университета Джона Хопкинса Стив Ханке. «Средняя продолжительность ее доминирования составляет около 300 лет. Эпоха доминирования валюты заканчивается, когда государство ее эмитирующее делает что-то глупое, например, проводит плохую денежную политику или начинает (дорогостоящую) войну».

Санкции, по его мнению, из «глупой»категории. «Санкции всегда усиливают волю противника к сопротивлению», - отмечает Ханке. Одним из подобных примеров, по его словам, является американское нефтяное эмбарго в отношении Японии в 1941 году.

«Но политики - люди экономически неграмотные. Они считают, что санкции - это легкий способ атаковать врага», - говорит Ханке.

При этом золото, отмечает Financial Times, не сможет стать альтернативой доллару. В свое время турецкий бизнесмен Реза Зарраб пытался обменивать иранскую нефть на золото, но эти операции были крайне сложными и в конечном счете он снова перешел на нелегальную торговлю в долларах. Позже он был осужден в США за отмывание денег.

В конце концов, золото, как правило, должно снова конвертироваться в доллары в торговой цепочке. И американские власти будут считать, что эти операции подпадают под юрисдикцию США.

Остается юань. Его эмитент - Китай может защитить свой суверенитет, имеет значительные валютные и золотовалютные резервы, большой экономический и технологический потенциал. При этом у Китая есть явная цель превратить юань в крупную международную валюту, по крайней мере, вытеснив доллар в Азии.

У него даже есть собственная платежная система Cips и двусторонние «клиринговые счета» с множеством других центральных банков. Естественно, что те, кто ищет альтернативу диктату доллара США обращают свой взор на Cips.

Однако сами китайцы признают, что сейчас эта система не в состоянии удовлетворить потребности в использовании юаня в больших масштабах. До "китайской Swift" путь еще очень длинный.

Однако существует способ создать переходную структуру для юаня в качестве альтернативы доллару. По информации Financial Times, китайские власти ведут переговоры с платежной системой CLS Group в Лондоне, в частности, обсуждались перспективы торговли "юань-евро". Время для этого самое подходящее, так как лондонский Сити боится потерять свои позиции на финансовом рынке, при этом он может предложить своим китайским партнерам технологии, подготовленный персонал, не говоря уже об английском праве, резюмирует Financial Times.

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