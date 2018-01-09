9 января на открытии утренних торгов Московской биржи российская национальная валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику в отношении доллара и евро.

Но уже к середине рабочего дня рубль пошёл в рост. Официальный курс Банка России на 10 января составил 57,05 руб. за один доллар США, что на 55 копеек ниже значения 30 декабря 2017 года. При этом курс евро снизился на 65 копеек до 68,21 руб.

Как отмечают эксперты, на укрепление рубля по-прежнему влияют мировые цены на нефть, которые вопреки ожиданиям продолжают держаться выше 68 долл. за баррель.

Согласно прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара будет торговаться в коридоре 56,50 – 57 руб. Для евро ожидаемый коридор – 68 – 69 руб. При этом по паре евро-рубль не ожидается существенных резких движений в ближайшее время.

В целом биржевые специалисты убеждены, что 2018 год будет достаточно спокойным для национальной российской валюты. Они не сомневаются, что курсовой коридор составит 58 – 62 руб. вплоть до второй половины этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что доллару не удалось перейти к росту после провальной первой недели 2018 года. Курс американской валюты во вторник снова резко упал к иене после краткосрочного роста в понедельник, который спровоцировали словесные интервенции членов ФРС США.

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