Западные военные эксперты впечатлены новой российской авиабомбой

Россия намерена усилить свои вооруженные силы с помощью современных планирующих авиабомб, предназначенных для использования во вражеском воздушном пространстве.

По данным западных экспертов, новые авиабомбы, известные под названием «Дрель», могут быть сброшены бомбардировщиком, которому даже не обязательно входить в воздушное пространство противника, поскольку такая бомба сама способна планировать на десятки километров. При этом она может вывести из строя сразу более десяти танков, передаёт британское издание The Daily Express.

Ещё одна особенность новой 540-килограмовой бомбы с самонастраивающимися боевыми элементами, которая впечатлила западных военных аналитиков, заключается в том, что она практически невидима для радаров и невосприимчива к воздействию средств РЭБ.

Специалисты в области взрывотехники, которых опрашивали журналисты The Daily Express, сошлись во мнении, что эта авиабомба способна с высокой точностью поражать бронетехнику, радары, командные пункты и ракетные системы.

При этом «Дрель» не имеет двигателя и способна обнаруживать цель с помощью системы ГЛОНАСС. А её бомбометание может осуществляться с высоты от 100 метров до 14 км.

Предполагается, что новая бомба будет принята на вооружение российской армией уже в этом году.

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