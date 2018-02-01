Harley-Davidson замолчит в следующем году

В 2014 году Harley-Davidson (H-D) вызвал ажиотаж в мире байкеров, объявив о планах выпустить электрический концепт LiveWire. Предполагалось, что это будет футуристического вида мотоцикл мощностью порядка 74 л.с. и крутящим моментом 56 ньютонов на метр. Время разгона до 100 км/час должно было составить около 4 секунд. Объявлялось, что на одной зарядке можно будет проехать порядка 80 км. Естественно, для промышленной версии электробайка это расстояние будет существенно увеличено. Сделать это при стремительном развитии батарей и аккумуляторов не так уж и трудно.

Три года конструкторы и инженеры Harley-Davidson работали над проектом в полной тайне. Для поддержания интереса у поклонников двухколесных железных коней H-D время от времени намекал, что работы идут полным ходом и что прототип появится в районе 2021 года. И только сейчас производитель самых известных мотоциклов внес некоторую ясность. Исполнительный директор и президент H-D Мэттью Леватич заявил, что дебют электробайка должен состояться летом 2019 года.

«Рынок EV (электрических средств передвижения) сейчас находится в зачаточном состоянии,- заявил он в интервью журналу Milwaukee Business Journal.- Все вы знаете, что мы говорили о проекте LiveWire. Порядка 12 тысяч байкеров поддержали нашу идею. Мы хотим сообщить, что работа над проектом идет полным ходом и что мы готовимся показать электобайк в течение ближайших полутора лет».

В компании на электробайки возлагают большие надежды. Считается, что они быстро завоюют популярность и помогут увеличить продажи. Несомненными достоинствами электробайков являются современность, простота в управлении и бесшумные электрические моторы. При этом сохраняется главное, что привлекает поклонников мотоциклов – высокие скорости.

H-D намерен открыть дверь в «электрическое будущее» несмотря на то, что, очевидно, не все ее поклонники готовы отказаться от фирменного рева моторов. С другой стороны, специалисты предсказывают электробайкам успех. К примеру, аналитики исследовательской фирмы TechNavio прогнозируют рост их продаж уже к 2020 году на 56% несмотря на общее снижение продаж мотоциклов.

В последние годы все чаще создаются компании, специализирующиеся на электробайках: Santa Cruz, Zero, Lightning. Они на данный момент и являются лидерами зарождающегося рынка. Электробайки можно купить в Walmart.

Старая гвардия, к которой относится и Harley-Davidson, боится оказаться лишней на этом «празднике жизни» и пытается занять свою нишу нового рынка. При этом, конечно, он вовсе не намерен прекращать выпуск привычных мотоциклов с двигателем внутреннего сгорания.

Время объявления даты выпуска электробайка выбрано не случайно. Данные H-D за четвертый квартал оказались слабыми, акции компании упали. Продажи H-D падают, потому что армия клиентов знаменитого бренда стареет и постепенно сходит с дистанции, а новых покупателей все меньше интересуют хромированные ревущие монстры на двух колесах. H-D неоднократно обвиняли, что она застряла в прошлом. Отличительной чертой нынешнего времени является наступление небольших байков, которые выпускают Ducati, Honda и другие компании.

Впрочем, у конкурентов дела идут не лучше. По данным Milwaukee Business Journal, продажи мотоциклов на всей планете в 2017 году снизились на 6,7%. В США, где доминирует H-D, снижение еще ощутимее – 8,5%. Продажи байков в Америке после финансового кризиса несколько восстановились, но сейчас они не дотягивают и до половины того, что продавалось до 2007 года.

В 2016 году в США было продано 1,6 млн мотоциклов. Из-за серьезных проблем Harley-Davidson вынужден закрыть завод в Канзас-Сити. Оставшиеся рабочие будут работать на заводе компании в Пенсильвании. Оправдает ли себя ставка на электробайки и поможет ли она Harley-Davidson пережить нелегкие времена, покажет будущее. Ждать осталось недолго.

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