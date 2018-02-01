Резервы РФ влились в более гибкий фонд

Заговорили - и сделали

Официальной датой, когда прекратил свое существование Резервный фонд России, стло 1 февраля 2018 года, хотя де-факто деньги в него поступать перестали еще в декабре 2017-го. Теперь официально будет существовать лишь Фонд национального благосостояния (ФНБ), изначально созданный для балансировки пенсионной системы нашей страны. Также он использовался как источник финансирования банков и инфраструктурных проектов.

В Фонд национального благосостояния в дальнейшем будут направляться все нефтегазовые доходы РФ, за счет него же станет финансироваться бюджет в случае падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель. О необходимости соединить два фонда заговорили летом прошлого года. В Минфине решили, что разумным будет ликвидные средства ФНБ, не инвестированные в инфраструктурные проекты, объединить со средствами Резервного фонда для лучшей управляемости.

Как таковые средства объединять правда, не пришлось. На момент объединения на счетах Резервного фонда денег не остается, в то время как в ФНБ на 1 января находилось, по данным Минфина, свыше 3,75 трлн рублей, или 3,9% российского внутреннего валового продукта (ВВП).

Из Резервного фонда потратили 1,5 трлн, говорит шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв потому что именно так прописано в законе о бюджете и в правилах Минфина: дефицитный бюджет и нужен именно для того, чтобы это был бюджет какого-то развития, а не стагнации, рассказывает эксперт. Бюджет развития и должен быть дефицитным, это не плохо, а хорошо. Хотим и видим, как стране развиваться быстрее? Видим ниши, где деньги будут с высокой вероятностью работать и что-то стимулировать, а не сгинут в «чёрной дыре»? Значит, можно будет подумать об увеличении бюджетного дефицита.

Профицит бюджета, по словам Пушкарева, вообще не должен, по-хорошему, планироваться, цель экономики не доходы государственной машины, а наоборот, цель бюджета — финансирование роста, надо вкладываться в этот рост. В этом году получили дополнительный доход, компенсируя затраты. Там есть немного от несырьевого экспорта, но в основном действительно от нефти, которая к концу года выросла ещё. И так совпало, что получили почти ту же сумму.

Экономика воспрянет

Если позитивный сценарий ничем нарушен существенно в 2018 году не будет, то некоторые планы дополнительных вливаний в экономику можно будет реализовать уже и в 2018 году: например, налоговые льготы для стартапов и предприятий в первые 2-3 года работы, предполагает Петр Пушкарев. Слияние фондов этому не помешает.

В целом решение вполне закономерное, при условии, что Казначейство при участии ЦБ уже вылило остававшуюся в Резервном фонде ликвидность на рынок и отправило вырученные средства на покрытие дефицита бюджета, признает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. То есть слияние двух фондов по сути не означает, что размеры резервов ФНБ претерпят хоть какое-то положительное изменение, скорее наоборот, вполне могут и оскудеть, с учетом того, что слияние это весьма условное.

Дело в том, объясняет аналитик, что по факту Минфин отказался от идеи возвращения к универсальной «кубышке», которой являлся Стабфонд: и ФНБ, и Резервный фонд продолжат свое существования как самостоятельные единицы, изменяется лишь иерархия фондов, а также порядки распределения и расходования сверхдоходов. Если раньше ФНБ и Резервный фонд пополнялись независимо, равно как и расходовали накопленные средства на пополнение фондов ПФР, инвестиции в инфраструктурные проекты и на покрытие бюджетного дефицита соответственно, то сейчас появляется строгая иерархия, в которой основной объем получаемых государством сверхдоходов сначала отправляется в ФНБ, а из него уже в случае необходимости, в том числе и для балансировки бюджета, средства будут отправляться в Резервный фонд.

То есть, по сути, функционал фондов не изменяется, но в целом изменения в системе, без преувеличения, важные. Во-первых, объясняет Алексей Антонов, средства Резервного фонда по факту будучи неприкосновенными, они изымались из оборота и не работали, ожидая своего часа, в лучшем случае их могли использовать Казначейство и ЦБ для выравнивания курса рубля, что являлось объектом критики и предметом оживленной общественной дискуссии, мол, деньги у государства есть, но они лежат на счетах без дела, а ведь их вполне можно было с пользой инвестировать, например, в реальный сектор экономики, заставить работать и приносить прибыль.

Так вот, продолжает эксперт, теперь необходимости постоянно хранить средства на счетах Резервного фонда нет: он будет пополняться из ФНБ по мере необходимости. В то же время политика расходования средств Фонда национального благосостояния изначально являлась более гибкой: помимо финансирования пенсионной системы, то есть выполнения своей первоочередной задачи, средства фонда активно вкладывались в экономику, то есть работали. Получается, что отсутствие необходимости постоянно пополнять Резервный фонд, ФНБ будет получать больше средств за счет дорогой нефти, и эти средства будут не лежать мертвым грузом, а работать, что, надо признать, является вполне мудрым решением.

К концу прошлого года на счетах ФНБ находилось почти 3,8 трлн рублей, то есть более чем в 2 раза больше, чем планируется израсходовать на балансировку бюджета в текущем году, а это 1,1 трлн. С учетом активных интервенций, проводимых Минфином и ЦБ на рынке, а также роста сверхдоходов от дорогой нефти и дешевого рубля и при условии, что баррель не опустится ниже 65 долларов хотя бы до середины третьего квартала, объемы средств на счетах ФНБ могут вырасти в полтора раза.

В то же время, как минимум по мнению Минфина, для балансировки бюджета необходима цена на уровне 35-40 долларов за баррель, а это значит, считает Алексей Антонов, что, скорее всего, пополняться ФНБ будет значительно быстрее прогнозов, а расходовать средства в меньших объемах. Собственно, слияние двух фондов открывает для экономики новые возможности стимулирования роста за счет того, что еще большая часть сверхдодов может быть направлена в те сферы, где они больше всего нужны, а не на создание «подушки безопасности».

Фонд бюджетного благосостояния