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Москва, 12.02.2018

У курса доллара закончился запал

Обновлено: 10:10, 12 февраля 2018 г. «Expert Online» 2018
  • У курса доллара закончился запал
Сергей Бобылев/ТАСС

Курс доллара перешел в начале недели к падению на торгах в Азии к ряду валют, сообщает Financial Times. Курс евро вырос на 0,4% до 1.2287 доллара, вырос также к доллару британский фунт (на 0,3% до 1,3870 доллара).

Обе валюты опустились в конце прошлой недели до трехнедельных минимумов на фоне ралли доллара. 

Индекс доллара также снижается на 0,2% до 90,02. Курс иены вырос на 0,1% до 108,68 иен за доллар.

Курс доллара на 10.00 мск понедельника снижался на 34 копейки - до 58,06 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 71,32 рубля.

Наблюдается отскок и на рынке золота. Цены на драгоценный металл выросли на 0,6% до 1,323,68 доллара за унцию после падения на прошлой неделе на 1,2%.

Рынки ожидают в среду публикацию отчета по уровню потребительских цен в США. Данные по инфляции позволят сделать боллее точные прогнозы в отношении того, сколько раз ФРС поднимет ставку в этом году. Соответственно, дальнейшая динамика доллара будет обусловлена этими раскладами.

Основными рисками для рубля остаются коррекционные настроения на рынке нефти, при этом умеренное снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу - на 0,25 п.п. - оказало некоторую поддержку российской валюте.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 12 февраля 2018 составляет 58,17 руб., курс евро на сегодня равен 71,39 руб.

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