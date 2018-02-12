Названа самая востребованная профессия на рынке труда в России

Спрос на специалистов по кибербезопасности на российском рынке труда превышает сегодня предложение, пишет «Коммерсантъ».

Через несколько лет рынок корпоративных услуг в области кибербезопасности в России вырастет до $103 млн в 2021 году по сравнению с $82 млн в 2016-м, следует из прогноза Orange Business Services и IDC, на который ссылается издание.

Консалтинг в этой сфере будет расти быстрее других сегментов и приблизится к $38 млн. Дефицит специалистов этой сферы станет одним из главных драйверов роста. В компаниях в девяти случаях из десяти наблюдается отсутствие специалистов по информбезопасности, что стаит под угрозу деятельность организации в определенных случаях.

Как сообщает эксперт области замдиректора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин, любая проектная деятельность крупной компании, как то разработка «дорожных карт» развития, заставляет руководство обращаться к услугам подрядчиков. То есть бизнес на фоне нехватки специалистов вынужден отдавать часть своих систем на обслуживание, переходя на аутсорсинг кибербезопасности.

Также специалисты отмечают, что стоит ожидать рост на запрос специалистов для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Соответствующий закон был подписан в июле 2017 года. Помимо этого растет спрос на консалтинг в сфере соблюдения российских законов о конфиденциальности в целом.