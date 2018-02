Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России

В рамках Международного форума «Неделя российского бизнеса», организованной РСПП, российский и немецкий бизнес дали старт совместной инициативе по цифровизации российской экономики. Участники инициативы договорились вместе внедрять в России передовой опыт из области индустрии 4.0. Их поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович.

Российские и немецкие компании хотят в будущем плотно сотрудничать в области цифровизации. Германо-Российскую инициативу по цифровизации экономики (German-Russian Initiative for Digitalization of the Economy, GRID) представили в среду в Москве три экономических союза и несколько крупных предприятий в присутствии российского вице-премьера Аркадия Дворковича. «Мы рассчитываем, что эта инициатива станет одним из инструментов для повышения эффективности российской экономики, который позволит повысить производительность труда и создавать конкурентноспособные товары и услуги для глобального рынка», – подчеркнул Дворкович.

С немецкой стороны участниками инициативы являются компании «Сименс» и SAP, а также Российско-Германская внешнеторговая палата (РГ ВТП), Восточный комитет германской экономики. Основателями с российской стороны выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании Ростелеком и «Цифра» (входит в ГК «Ренова»), инновационный центр «Сколково».

«Совместная инициатива показывает, что сотрудничество в важнейших сферах будущего возможно и в непростые политические времена», - подчеркнул председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп во время приветственной речи.

Начало Германо-Российской инициативы по цифровизации было положено на Петербургском международном экономическом форуме: в июне 2017 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Восточным комитетом германской экономики. Основными целями российско-германской инициативы являются внедрение лучших европейских практик в областях цифровизации и инновации в российскую экономику и увеличение ее конкурентоспособности. Обмен опытом в цифровой области поможет также улучшить качество немецко-российских продуктов и повысить их долю на мировом рынке. Для этого участники инициативы поддержат российские компании при определении и реализации стратегии по цифровизации российской экономики.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, объединяющая экспертов в области промышленности из ведущих российских и немецких компаний и учреждений. В рамках рабочей группы будут определены ключевые отрасли и направления для продвижения цифровизации в российской экономике. На сегодняшний день такими областями являются: цифровые предприятия, «Индустрия 4.0», цифровые энергетические системы и цифровые услуги. Также планируется создать демонстрационный центр (шоу-рум) по цифровизации в России, где будут представлены лучшие практики и проекты.