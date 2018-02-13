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Москва, 13.02.2018

Банки РФ потеряли более одного млрд рублей в 2017 году из-за хакеров Cobalt

«Expert Online» 2018

Хакеры похитили в 2017 году более 1 миллиарда рублей ($17,30 миллиона) из российских банков, используя программное обеспечение Cobalt Strike, заявил во вторник в Банке России.

Дмитрий Скобелкин – заместитель председателя Центробанка РФ – рассказал, что в 2017 году хакеры, используя программное обеспечение Cobalt Strike, похитили более одного миллиарда рублей из российских банков.

Об этом он заявил, выступая на конференции по информационной безопасности в Магнитогорске. По его словам, в прошлом году была зарегистрирована 21 «волна атак» с использованием Cobalt Strike, из-за чего пострадали более 240 кредитных организаций.

Cobalt Strike -  программное обеспечение, используемое для тестирования уровня киберзащиты организаций. Оно также применялось хакерами для нападений на банки, как в нашей стране, так и в Европе.

Кроме того, хакерская группа, известная как Cobalt, с помощью этого инструмента в 2016 году атаковала банкоматы в более чем десяти странах мира, используя вредоносное программное обеспечение, чтобы заставить банкоматы выдавать наличные деньги.

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