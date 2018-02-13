Ким Чен Ын восхваляет Южную Корею и это плохой знак для США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впечатлен пребыванием его делегации на зимних Олимпийских играх. Официальное северокорейское информационное агентство KCNA сообщает, что глава КНДР выразили свою «благодарность» Южной Корее после возвращения его сестры и других высокопоставленных лиц из олимпийского Пхенчхана, пишет Spiegel.

Ким был доволен настолько, что пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР.

«Прием Юга делегации из Северной Кореи был очень впечатляющим», - цитирует издание главу КНДР, который готов продолжить сближение и «создавать климат примирения и диалога»между Югом и Севером.

Северокорейскую делегацию возглавляла сестра лидера КНДР Ким Йо Джонг и глава протокола Ким Ен Нам. Сестра Ким Чен Ына и передала южнокорейскому президенту Мун Чже Ину приглашение ее брата приехать в КНДР.

Враждующие государства Корейского полуострова ищут пути для сближения с начала года. Участие Северной Кореи в зимних играх в Пхенчхане считается важным признаком на пути к миру.

Официально Северная и Южная Корея продолжают вести войну. Ким Йо Джон стала первой из династии Ким, кто посетил Южную Корею после прекращения огня в 1953 году.

В Сеуле также заявили, что продолжат работать над планом по воссоединению семей, разделенных войной 1950-1953 годов, для того, чтобы поддержать начатый Северной Кореей диалог.

США в свою очередь продолжают настаивать, что КНДР в принципе нельзя принимать, как государство. А вести переговоры с Пхеньяном возможно только посредством санкций и силы.