Америка вновь показывает чудеса финансовой эквилибристики. Властям в очередной раз удалось избежать серьезного «закрытия» правительства. Можно перевести дух, но это не значит, что дамоклов меч перестал висеть над «головами» Белого дома и Капитолия. Угроза остается, а вместе с ней и вопрос: что же все таким делать с астрономическим долгом?

Накануне президент Трамп представил свой проект бюджета на 2019 г. Его расходная часть – 4,4 трлн долларов. Расходы американского правительства растут, а вместе с ним растет и госдолг. Осенью прошлого года он превысил 20 трлн долларов и будет расти и дальше. По словам самого Трампа, появление сбалансированного бюджета возможно не раньше, чем через десять лет.

В конце прошлой недели Сенат и Палата представителей утвердили, а Дональд Трамп подписал двухпартийное соглашение по бюджету, которое позволит финансировать работу правительства в течение двух лет. Потолок госдолга вновь подняли так же, как расходы на военное ведомство и внутренние программы. Второе за год закрытие правительства оказалось очень коротким.

Угроза закрытия является очень удобным оружием как для демократов, так и для «ястребов» республиканцев, которые ставят личные цели выше интересов народа. Конечно, подавляющее большинство политиков в Америке прекрасно понимают, что доходы и расходы крупнейшей экономики планеты не должны зависеть от интересов кучки политиков, готовых пользоваться дефицитом как рычагом для достижения своих целей.

По мнению Financial Times (FT), главной причиной американского госдолга являются не расходы на оборону или внутренние программы. Основной драйвер роста долга страны – обязательные траты, в первую очередь, пенсии и здравоохранение для пожилых людей. На долю этих статей приходится более двух третей расходов федерального бюджета. Причем, эта доля все время увеличивается.

Динамика развития американского госдолга настораживает. США уверенно двигаются к ежегодному дефициту бюджета в размере не менее 1 трлн долларов, т.е. примерно 5% от ВВП Америки. Таким образом, еще до окончания текущего десятилетия при условии, конечно, сохранения нынешней финансовой и экономической политики, соотношение госдолга к ВВП вырастет с нынешних 80 до 100%. Американцы всегда жили с долгом и уже давно привыкли к нему и к тому, что он растет. Главный вопрос и главная проблема сейчас заключаются не в самом наличии госдолга, а в том, когда он начнет причинять стране серьезный вред.

Серьезным вредом можно считать ситуацию, когда кредиторы в Америке начнут выдавать кредиты лишь под очень высокие проценты. Что касается недавнего роста процентных ставок, то он в сравнении с историей мал. Достаточно взглянуть на Японию, богатую и развитую страну, госдолг которой значительно тяжелее американского. Но это обстоятельство не мешает в поисках кредитов. В стране по-прежнему без особых проблем можно найти дешевые деньги.

Кредиторами в Стране восходящего солнца являются сами японцы. Они очень верят в кредитоспособность своего правительства и всецело ему доверяют. По мнению FT, глобальные кредиторы могут испытывать такое же доверие к Америке, которая обладает не только первой экономикой и самой сильной армией, но и ключевой резервной валютой. Администрация Трампа и ее союзники в Конгрессе не прилагают особых сил, чтобы отодвинуть день расплаты как можно дальше в будущее. Об этом говорит, например, проведенная правительством налоговая реформа, которая в течение десятилетия увеличит дефицит еще на триллион долларов. К этому огромному дефициту следует прибавить еще одно «детище» президента Трампа – расходы на крупные инфраструктурные проекты и программы. На днях он обнародовал план долгожданной реформы американской инфраструктуры. Президент просит у Конгресса 200 млрд долларов на строительство дорог, портов и аэропортов и других объектов инфраструктуры.

Такая ситуация не страшна для страны с быстро развивающейся экономикой и высокими ценами на активы. Долговая нагрузка, которую можно выдерживать в средней перспективе, быстро превратится в краткосрочную проблему, если инфляция заставит власти ужесточить монетарную политику, поднять ставки и понизить стоимость активов, что замедлит развитие экономики. Этого плохого сценария, очевидно, можно избежать, но потенциальная угроза его возникновения наглядно иллюстрирует ключевой посыл. Америка может жить с огромным долгом, возможно, куда больше нынешнего. Но по мере роста долга, возможность для ошибки сужается.

В связи с этим возникает вопрос, который задает авторам статьи в своем письме финансовый аналитик Куин Кейси. Его интересует, не станут ли в таком случае «глобальные кредиторы», владеющие триллионами американского долга, сбрасывать доллары? Но кто будет покупать доллары и какая валюта заменит доллар в качестве безопасного и надежного актива? Крылатая фраза «наша валюта, ваши проблемы», по мнению Кейси, сейчас так же актуальна, как в конце 1971 года на переговорах в Риме, когда она была произнесена в первый раз тогдашним министром финансов США Джоном Коннелли.