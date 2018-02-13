Олимпиада-2018: россиянка Белорукова выиграла бронзу в лыжном спринте в Пхёнчхане

Российская лыжница Юлия Белорукова выиграла бронзу в спринте на Играх-2018 в Пхёнчхане. Эта медаль стала четвертой для нашей команды на этой Олимпиаде.

Ещё одна наша спортсменка Наталья Непряева финишировала четвертой.

Олимпийской чемпионкой стала шведка Стина Нильссон. Второй - норвежка Майке Касперсен Фалла.

Ранее сообщалось, что керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий принесли российской сборной третью медаль на Олимпийских играх в Южной Корее, завоевав бронзу в дабл-миксте.

Олимпиада 2018: Грустный праздник