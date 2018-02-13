Зимние Олимпийские игры, конечно, не случайно называются «зимними». Они не только проходят зимой, но и чаще всего в северных широтах. Естественно, спортсмены, занимающиеся зимними видами спорта, и зрители, болеющие за них на открытом воздухе, готовы к непогоде и морозам. Однако к тому, что их ждет в южнокорейском Пхенчхане, оказались не готовы самые стойкие, включая северян.

«Комбинация холодной погоды и сильного ветра – серьезный вызов,- приводит Bloomberg слова Петтера Кукконена, тренера сборной Финляндии в Nordic Combined, состоящем из двух лыжных дисциплин: кросса и прыжков.- Это спорт на открытом воздухе и большая мечта, которая осуществляется лишь раз в четыре года. Если мечта не сбудется из-за ветра, будет очень печально».

Ветер, по словам Кукконена, сильнее, чем в Финляндии. Из-за сильного ветра приходится отменять тренировки.

Страдают от непогоды и другие северяне – канадцы.

«Ветер, конечно, самое страшное…- цитирует ВВС канадского скелетониста Кевина Бойера.- Таких морозов мы еще не встречали».

Под стать ветру, скорость которого на отдельных олимпийских трассах и площадках превышает 72 км/час, и мороз. Столбики термометров опускаются до отметки -25°С. Это позволяет считать Олимпиаду в Пхенчхане самой холодной как минимум в этом веке, пишет Bloomberg. Сочетание сильных мороза и ветра уже заставило организаторов Игр отложить три соревнования по горным лыжам. Горнолыжникам, кстати, приходится особенно тяжело, потому что в горах очень легко обморозить открытые участки тела.

Не позавидуешь и зрителям. Причем, суровая погода не щадит как простых поклонников спорта, так и известных личностей.

«Я на Олимпиаде впервые,- сообщил основатель Alibaba Group Holding Ltd., миллиардер Джек Ма.- Вчера я был на Церемонии открытия. Было страшно холодно, но все так волнительно и здорово, что на сердце тепло».

Участники Игр в Южной Корее, которым довелось выступить на Олимпиаде в Сочи в 2014, наверняка вспомнят, что на черноморском курорте температура даже в горном спортивном кластере была выше нуля, хотя и тогда многие жаловались на "не очень подходящую для зимних видов погоду".