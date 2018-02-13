58% россиян предпочитают искать работу через знакомых. Второй по популярности способ - с помощью специализированных сайтов. Таким образом, трудоустраиваются 29% россиян. Об этом говорится в материалах по итогам исследования аналитического центра НАФИ,

Отмечается, что первый способ поиска работы более востребован среди людей зрелого возраста, а второй - среди молодежи.

Потенциальными источниками вакансий для 13% россиян являются биржа труда и компании, с которыми опрошенные сотрудничали на прошлом месте работы. Специализированные печатные издания и кадровые агентства используются для поиска работы реже всего - их указали 12 и 5% россиян соответственно.

Предпочтение традиционного способа трудоустройства специалисты объясняют несколькими причинами: легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. К помощи специализированных интернет-сайтов россияне прибегают после того, как возможности поиска среди знакомых исчерпаны, отмечают в исследовательской компании.