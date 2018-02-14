ФСБ получит больше полномочий

В самое ближайшее время в нижнюю палату российского парламента будет внесён законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, который существенно расширяет полномочия Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно предлагаемым изменениям в УПК следственные органы ФСБ смогут возбуждать дела в отношении спецсубъектов, в том числе прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений», передаёт «Росбалт» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.

Поправки также предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел». При этом отмечается, что спецслужба не обязана мотивировать свое требование.

Напомним, в настоящее время в компетенцию Следственного комитета России входит расследование уголовных дел в отношении своих сотрудников. С расширением полномочий ФСБ эти функции перейдут к спецслужбам.