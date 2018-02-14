Подписка
Москва, 14.02.2018

ФСБ получит больше полномочий

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время в нижнюю палату российского парламента будет внесён законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, который существенно расширяет полномочия Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Согласно предлагаемым изменениям в УПК следственные органы ФСБ смогут возбуждать дела в отношении спецсубъектов, в том числе прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений», передаёт «Росбалт» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.

Поправки также предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел». При этом отмечается, что спецслужба не обязана мотивировать свое требование.

Напомним, в настоящее время в компетенцию Следственного комитета России входит расследование уголовных дел в отношении своих сотрудников. С расширением полномочий ФСБ эти функции перейдут к спецслужбам.

Распечатать
    Реклама

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
      Курс доллара резко подскочил к рублю на новостях из США
    2. В симпатиях к России не замечены
      С учетом прежних высказываний и действий г-на Шульца в отношении России трудно представить, что, возглавив МИД ФРГ, он пусть и не кардинально, но хотя бы сколько-нибудь существенно изменит свои взгляды на нашу страну.
    3. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»